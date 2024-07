Fine settimana di campionati italiani categorie junior e promesse (U20 e U23) per Atletica 85 Faenza BCC in una caldissima Rieti. Hanno partecipato, dopo aver fatto registrare il risultato minimo per la partecipazione durante la stagione, Filippo Paganelli nei 100m, Nicolò Della Godenza nei 400hs, Sofia Tarozzi nei 100hs e la staffetta 4×100 junior donne.

Filippo Paganelli, con un buon 10″71, secondo miglior tempo di carriera, non riesce comunque a qualificarsi alla finale. Sofia Tarozzi passa le prime batterie e si qualifica alla semifinale con 14″69, ma in semifinale purtroppo non riesce a dar il meglio di sé e con 14″84 non si qualifica per la finale. Nicolò Della Godenza chiude il suo primo campionato italiano sui 400hs con 1’00″52, nuova esperienza che può farlo crescere. Presente anche la 4x100m junior femminile, che chiude il suo campionato italiano con un migliorabile 53″68.

Da segnalare il ritorno in Italia per disputare questi campionati di Abara Ebenezer Chukwuemeka, ora tesserato per una società inglese, nel paese dove vive e studia, il quale ha chiuso la gara sul terzo gradino del podio con 47,90m nel lancio del disco.