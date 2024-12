Pellegrini di speranza per il Giubileo 2025

La Diocesi di Faenza-Modigliana ha presentato il programma principale degli eventi legati al Giubileo 2025. L’apertura il 29 dicembre in Cattedrale con la Santa Messa alle ore 18 preceduta da una breve processione che partirà alle 17.30 da San Francesco. In marzo il pellegrinaggio a Roma. Il sussidio diocesano “Pellegrini di speranza” si propone come strumento di riflessione e guida in preparazione del Giubileo. Il Vescovo ha sottolineato come dovrà essere un anno di shock spirituale e morale capace di ridurre i campi di rovine che ci attorniano. Saranno organizzate giornate speciali per vivere l’esperienza del pellegrinaggio e della confessione.