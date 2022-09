Proseguono le iniziative in vista delle elezioni politiche organizzate dal Partito Democratico.

Lunedì 19 settembre sarà Manuela Rontini candidata al Senato della Repubblica nel collegio uninominale delle province di Ravenna e Ferrara, protagonista di una serata di approfondimento e confronto per presentare le proposte messe in campo dal Partito democratico con l’obiettivo di rispondere ai bisogni di famiglie, imprese e cittadini.

L’appuntamento è previsto a partire dalle ore 19:30 nel complesso degli ex Salesiani, in via San Giovanni Bosco 1 a Faenza, con buffet e musica dal vivo.