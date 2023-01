È partita la fase operativa per la costituzione dei comitati di Elly Schlein in provincia di Ravenna a sostegno della corsa alla segreteria nazionale del PD. “Partiamo con un progetto aperto, come vorremmo tornasse ad essere il Partito democratico , sosteniamo Schlein per quel cambiamento non più rinviabile” spiega Lucio Borghesi, coordinatore del comitato formatosi a Castel Bolognese.

E proprio a Castel Bolognese è stato organizzato un primo incontro sabato 14 gennaio, alle 10, nella nuova sede del Pd in via Emilia Interna 137, per scambiarsi idee e ricevere adesioni.

“Sono tutti invitati, iscritti al Pd , cittadini e altri dai comuni vicini”.