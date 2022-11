Pavoni Punta Marina: C.L.A.M.A. propone percorsi educativi, visite guidate, aumento dei servizi di pulizia

I pavoni a Punta Marina sembrano diminuiti. I residenti del lido lo hanno ribadito anche ai nostri microfoni. Sulle cause, in paese, si fanno diverse ipotesi: c’è chi immagina qualcuno che li cattura, c’è chi parla di avvelenamento. Tant’è che comunque un cittadino a presentato un esposto alle forze dell’ordine. La denuncia è arrivata anche all’associazione C.L.A.M.A. che sul tema dei pavoni ha iniziato una campagna di sensibilizzazione contro la manifestazione di interesse del Comune di Ravenna per la cattura. Preoccupata per possibili maltrattamenti, l’associazione vorrebbe valorizzare la presenza dei pavoni a Punta Marina