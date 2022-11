“Il complesso monumentale della Basilica San Vitale (patrimonio Unesco dell’Umanità) e del Mausoleo di Galla Placidia è tra i più conosciuti e apprezzati al mondo, al 1° e al 2° posto tra i migliori 10 luoghi famosi di Ravenna nel 2022 secondo la graduatoria di Tripadvisor.

Da quando però l’ingresso dei visitatori è stato spostato sul cancello di via Galla Placidia, davanti alla Basilica di Santa Maria Maggiore, restando l’uscita su via Argentario, si è posto per i visitatori stessi, ma anche per i concittadini, un problema. L’antico caratteristico selciato di questa strada è diventato infatti molto sconnesso e pericoloso, deteriorato soprattutto per il passaggio delle fitte masse di turisti, che spesso vi inciampano e cadono, a volte procurandosi ferite o traumi.

A seguito delle segnalazioni pervenuteci con foto, alcune delle quali qui postate, ne facciamo partecipe il sindaco, attraverso un’interrogazione question time del capogruppo di Lista per Ravenna, Alvaro Ancisi, perché provveda da subito a disporre la messa in pristino di via Galla Placidia nei punti e nei tratti ammalorati, per la sicurezza di chi vi transita, ma anche per il buon nome della nostra città.”

Antonio Amoroso – consigliere territoriale del Centro Urbano per Cambiamo il Comune – Lista per Ravenna.