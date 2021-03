È scomparso Ermanno Bettoli, storico commerciante faentino. Il suo negozio, Bettoli Sport, in corso Garibaldi, è stato per decenni punto di riferimento per molti faentini e molti sportivi, in particolare per gli amanti della montagna, di cui anche Bettoli era un forte appassionato. Aveva 92 anni, era uno dei fratelli di Giuliano Bettoli. In tutto nove fratelli.

Aprì il suo storico negozio negli anni ’60. Fino all’arrivo della grande distribuzione è stata una delle principali realtà manfrede legate al settore sportivo. Bettoli si alternava abitualmente fra negozio e laboratorio, dove vendeva, noleggiava, riparava e preparava gli sci insieme ai suoi collaboratori. Con chiunque si recasse a trovarlo con un paio di sci o scarponi, amava scambiare storie, aneddoti e impressioni sulla montagna. Molto vicino all’UOEI, fu uno dei principali sostenitori dello sci club. Molto attivo anche in ambito parrocchiano, nella comunità di San Francesco.

Quando nel 2016 chiuse l’attività di vendita di articoli sportivi, continuò a portare avanti il laboratorio nonostante l’età avanzata. Non era raro trovarlo fuori dalla bottega in compagnia di qualche amico. Le sedie sul marciapiede a scambiare quattro chiacchiere nelle quali abitualmente venivano coinvolti i passanti o i clienti. Anche dopo la chiusura del negozio, in pratica, Bettoli Sport aveva continuato ad essere un punto di riferimento.

Il funerale si svolgerà mercoledì 10 marzo alle ore 10.30 nella chiesa di San Francesco.