Parte il Treno di Dante: il 6 giungo il primo viaggio con Muti, il 26 l’inaugurazione

Parte il Treno di Dante da Firenze a Ravenna. Il treno sarà inaugurato il 26 giugno, ma il primo viaggio simbolico è in programma domenica 6 giugno con partenza alle 14.30 dalla stazione di Firenze. A bordo anche il Maestro Riccardo Muti che a Marradi dirigerà l’Orchestra Cherubini per la riapertura del teatro storico accademico degli Animosi. Il treno sarà in servizio lungo la linea ferroviaria Faentina i sabati e le domeniche, dal 3 luglio al 10 ottobre, ad esclusione del 7 e dell’8 agosto, quando la linea sarà interessata da lavori di manutenzione. I treni partiranno la mattina, alle 9 da Firenze per poi arrivare a Ravenna in tarda mattinata. Il viaggio Ravenna-Firenze prevede la partenza alle 18. Quattro le fermate: Borgo San Lorenzo, Marradi, Brisighella e Faenza. 234 i posti sul mezzo storico che viaggerà a capienza ridotta del 50% per le disposizioni pandemiche, 3 vetture centoporte e un vagone per il trasporto biciclette. La Regione finanzierà il progetto per 420 mila euro ed è stato sviluppato in collaborazione con Apt Servizi e Toscana Promozione Turistica.