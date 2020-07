Nuovo concept grafico per la ‘Pink week’, la grande festa dell’estate italiana che colorerà di rosa tutta la Romagna. L’edizione 2020 del capodanno estivo non poteva che adeguarsi alle nuove dinamiche sociali e per questo diventare un evento diffuso nel tempo e nello spazio: una vera e propria settimana rosa, dal 3 al 9 agosto, in cui la Romagna presenterà le proprie eccellenze e racconterà la propria essenza.

Un racconto che inizia dal manifesto, nato con l’obiettivo di trasmettere emozioni semplici e immediate, come la Romagna nella sua innata spontaneità. Elementi iconici dell’italianità e allegorie della vacanza balneare che si fondono, in un clima gioioso, su un percorso che porta alla scoperta di una terra piena di sorprese e facile da raggiungere e da vivere con ogni mezzo. La proverbiale ospitalità romagnola viene declinata, nell’immagine ufficiale 2020 della ‘Pink week’, come la linea di continuità fra i ricordi legati alle tradizioni e la spinta dinamica verso il futuro. Un luogo in cui sentirsi al sicuro e a casa, in cui tornare forse semplicemente perché, come scriveva il maestro Secondo Casadei, “Lontan da te non si può star”.

“Insomma – ha commentato il presidente di Visit Romagna, Andrea Gnassi – un inno alla Dolce Vita e all’easy going”.

(fongte ANSA)