Pallavolo: presentato il nuovo organico della Pietro Pezzi Ravenna

Presentata la nuova formazione della Pietro Pezzi Ravenna che affronterà il prossimo campionato di Serie C di pallavolo. La squadra porta il nome di Pietro Pezzi ma è simbolicamente dedicata anche a Nicoletta Missiroli: i due poliziotti morirono insieme durante un incidente stradale mentre erano in servizio in una notte di settembre del 2017.

La squadra arriva dal secondo posto dello scorso anno sempre in Serie C e dall’eliminazione ai playoff. L’obiettivo di un organico che unisce esperienza e giovani è migliorarsi. Ospite d’onore alla presentazione Giacomo Sintini