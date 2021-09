Marco Bellinelli inaugura a Faenza i murales dedicati a Kobe Bryant e Simona Ballardini

Inaugurati i murales del PalaBubani dedicati a Kobe Bryant e a Simona Ballardini, simboli mondiale e faentino della pallacanestro. Ospite di prestigio per la città manfreda: Marco Bellinelli, campione italiano con la Virtus Bologna dopo esserlo stato in passato con la Fortitudo e unico italiano ad aver vinto il titolo NBA con i San Antonio Spurts. Bellinelli da Bologna ha raggiunto Faenza per rendere omaggio alle due icone del basket maschile e femminile.

Tanti gli appassionati e i tifosi accorsi per l’evento a cui hanno partecipato anche i Raggisolaris Faenza e l’E-Work Faenza, con le prime squadre e con una nutrita rappresentanza del settore giovanile. Proprio i più giovani, infatti, sono stati impegnati in un torneo 3 contro 3 che ha visto la partecipazione di tutte le società sportive di pallacanestro dedicate ai più giovani della città: Raggisolaris Academy, Faenza Basket Project e Faenza Futura Basket. Al termine dell’inaugurazione dei murales, realizzati da Andrea Zoli e Nicola Bustacchini e voluti dal Distretto A, è andata in scena la finale.