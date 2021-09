Questa mattina, insieme alla delegata di lista abbiamo depositato, presso la segreteria generale del Comune tutti i documenti necessari per la candidatura della lista Riconquistare l’Italia alle prossime elezioni comunali di Ravenna, che si svolgeranno il 3 e il 4 ottobre prossimi.

Ringrazio per questo importante traguardo, che poi è al contempo un punto di partenza, tutti coloro che hanno contribuito con la loro azione alla realizzazione di questa impresa.

Quello di questa mattina è stato il risultato di anni di duro lavoro, con una costante presenza sul territorio, di tutto il gruppo di militanti e simpatizzanti di Riconquistare l’Italia.

Lo scopo di un partito politico è quello di candidarsi alle elezioni per concorrere a determinare la politica nazionale e, in questo caso, delle amministrazioni locali, così come sancito dall’art. 49 della costituzione.

Riconquistare l’Italia non è una lista ad hoc, costruita in occasione delle elezioni comunali di Ravenna, a sostegno della candidatura di questo o quel candidato.

Il nostro è un vero e proprio progetto politico, ideato nel 2012 e avviato nel 2016.

Con la nostra candidatura intendiamo affermare i valori e gli ideali che contraddistinguono fin dalla sua nascita il nostro partito, quelli che sono stati scritti nella Costituzione della Repubblica Italiana del 1948.