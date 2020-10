Cade per la prima volta la Pallamano Romagna. Al PalaCedrate di Gallarate, Crenna vince 30-19, al termine di un match dalla progressione strana, con un primo tempo assolutamente equilibrato ed una ripresa con larghi strappi favorevoli ai locali. I terzini arancioblu non sono ficcanti come al solito e il muro della difesa lombarda, alla fine, ha la meglio.

Pesano i 4 rigori sbagliati (o parati dal portiere avversario) su 5 tentativi a disposizione (unica eccezione, Tassinari nella ripresa). Pesa la serata storta al tiro dei colossi tiratori che sbagliano le conclusioni a disposizione, venendo respinti dalla difesa in linea avversaria.

Una serata non eccezionale, insomma, per i ragazzi di Domenico Tassinari che incassano la prima sconfitta della stagione 2020/2021.

Sabato 17 ottobre, alle ore 18,30, al PalaCattani planeranno gli austriaci del Tirol, in campo domenica 11 nella sfida casalinga contro Cassano Magnago.

La cronaca.

Avvio a ritmi avvolgenti del Romagna che in poco più di 5’ realizza il primo break 1-4, grazie alle reti di Chiarini, Mazzanti, Gollini e Di Domenico. Redaelli compie subito due prodezze e per gli arancioblu l’apertura è più che positiva. Ma già al 10’ i padroni di casa realizzano il sorpasso sul 5-4 grazie alle parate di Corazzin ed al micidiale contropiede. Al 14’ l’errore dai 7 metri di capitan Tassinari concede ai locali di volare sul +3 (8-5). Quindi il rigore di Christian Laricchiuta mantiene avanti i padroni di casa (9-7) quando mancano poco meno di 10’ all’intervallo. E’ un frangente con poche emozioni offensive da ambo i lati, con il Romagna che ha la caparbietà di agguantare il pareggio sul 9-9 grazie a Tassinari e Gollini da pivot. Dopo l’errore dai 7 metri di Mazzanti, è il giovane Lorenzo Zanoni a siglare una bella rete in velocità dall’ala sinistra, al 26’. Dopo il timeout di coach Kokuca i lombardi segnano con Kabeer e con Massimiliano Laricchiuta che infila dopo una bella piroetta dall’ala destra. Al riposo ci si arriva sul +1 per Crenna. Per il Romagna la sensazione di non aver osato nel momento giusto.

L’inizio della ripresa continua sui canoni della fine del primo parziale, con qualche errore da ambo i lati e Crenna che conduce 13-12. Attorno al 5’ il primo snodo importante del match, con gli attaccanti ospiti che subiscono a ripetizione un paio di contrasti duri che non vengono sanzionati e, quando il fallo subìto da Gollini produce un tiro dai 7 metri, capitan Tassinari trova di nuovo il portiere locale in gran forma: sulla ripartenza, poi, Crenna segna in velocità con Kabeer il 15-12. Nell’azione successiva Tassinari tenta ancora di forzare una penetrazione, subendo un’altra trattenuta al limite da parte di Kabeer che rischia moltissimo, avendo già accumulato nel primo tempo un’ammozione e due esclusioni per 2’: arriva inevitabilmente la terza esclusione che sancisce la squalifica e l’immediato abbandono del campo al 5’47”. Zanoni segna subito (13-15), ma nell’azione successiva, dopo aver subito l’unica rete di serata di Guazzi, si deconcentra non riuscendo a sfruttare la superiorità numerica. Tassinari con un sottomano praticamente da fermo impreziosisce tecnicamente la serata e firma il 14-16 con cui gli arancioblu tornano sotto, a pochi secondi dal 10’. Ma negli 8’ successivi al Romagna si spengono completamente le luci, sbagliando in ogni fase del campo (compreso un altro rigore, stavolta con Boukhris). I padroni di casa non perdonano e scappano sul 21-15 (la sblocca il capitano dai 7 metri a 12’ dalla sirena finale: è la prima vera svolta del match. In questa fase il fronte d’attacco romagnolo non riesce a scivolare con la solita velocità e fluidità da un lato all’altro, impedendo ai tiratori di saltare agevolmente dai 9 metri, mentre il Crenna trova una serie di reti proprio in questo modo. In porta Sami trova un paio di ottimi spunti, come la doppia parata istantanea su Mazza. A 10’ dalla fine Gollini accorcia 21-16 e coach Kokuca si rifugia nel timeout. Gli arancioblu anzichè riaprire il match, sbagliano ancora qualche gestione del pallone, subendo la rete dei locali: in 3’ Crenna la chiude volando sul 25-16. Negli ultimi minuti, non cambia molto, con i locali bravi a congelare il match ed il Romagna ormai rassegnato al primo ko stagionale. Finisce 30-19 per Crenna.

CRENNA-PALLAMANO ROMAGNA 30-19 (p.t. 11-10)

Crenna: Corazzin, Bortoli, Cartabia, De Tommaso, Garza 1, Grimaldi, Guazzi 7, Kabeer 3, C.Laricchiuta 6, M.Laricchiuta 6, Mazza 2, Mietto 2, Morosi 1, Piva, Primon 1, Vajente 1, All: Kokuca

Pallamano Romagna: Redaelli, Sami, Amaroli 1, Babini 1, Boukhris 1, Mazzanti 2, Gollini 3, Di Domenico 1, F.Tassinari 4, Zanoni 4, Montanari, Albertini, Chiarini 2, Drago, Bianconi, Bandini. All: D.Tassinari

Arbitri: Sannino e Marcelli