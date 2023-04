Qualsiasi decisione, anche quella che sembra più ingiusta e spropositata, va accettata e deve essere utilizzata per esperienza futura. Il Giudice Sportivo è certamente andato giù pesante con la squadra giallorossa dopo la trasferta della settimana scorsa a Monte Urano ma la migliore risposta è venuta nel modo più giusto, dal campo con il gruppo che si è compattato di fronte alle difficoltà e ha ottenuto una bella vittoria. Non era scontato che la squadra reagisse con questa efficacia ad una settimana difficile culminata con la squalifica di coach Marone e di Greta Monaco, punto fermo del sestetto giallorosso. Tra l’altro l’avversaria di turno, il Volley Torresi di Potenza Picena era in cerca di punti pesanti in chiave salvezza.

In panchina come primo allenatore Olimpia Teodora può contare nientemeno che su Odelvys Dominico Speck, da giocatore capitano della nazionale cubana, da anni nello staff della società del leone, in questa stagione dedicato alla crescita del settore giovanile come capo allenatore delle U14, in campo le novità sono lo spostamento in posto 4 di Ghiberti al fianco di Balducci e l’inserimento in “2” di Piovaccari. Completano lo starting six Baravelli al palleggio e i centrali Bendoni e Comastri di nuovo in campo dall’inizio dopo l’infortunio di febbraio ormai ben superato. Macchi è il solito puntuale regista difensivo.

LA PARTITA:

Partono con il freno tirato le leonesse che con qualche errore di troppo consentono il vantaggio ospite (5-10) con Dominico che ferma per la seconda volta il gioco sul 9-15. Pioli entra per Ghiberti ma il divario non si accorcia se non sul finale del parziale con segnali di risveglio che portano dal -6 (17-23) al -2 (22-24) con Volley Torresi che chiude il set al terzo set ball.

Si riparte con le formazioni iniziali e Olimpia dimostra finalmente di avere messo alle spalle le remore psicologiche e di essere entrata in partita. Primo allungo giallorosso prontamente ricucito dalle ospiti, poi un break di 5 punti delle “torresine” porta a -3 Olimpia che vede di nuovo i fantasmi del primo set ma stavolta è capace di reagire con carattere tramite un gioco ordinato e preciso. Dentro ancora Pioli che gioca senza timori in attacco e trova punti pesanti, le leonesse si mettono pian piano in scia alle rivali e piazzano la volata vincente con un 6-0 sul servizio di Balducci che non da tanti punti diretti ma mette in seria difficoltà la retroguardia Picena. Si va sull,1 a 1.

La partita resta equilibrata, le ospiti sono venute a Ravenna per conquistare punti pesanti per la loro classifica e non vogliono certamente mollare, è il momento chiave del match. Avanti Volley Torresi (9-5) e Olimpia pronta a ricucire (9-9), ancora le ospiti a +5 (15-10) e di nuovo parità a quota 16. Si va avanti a sorpassi e contro sorpassi con le ragazze di coach Concetti a giocarsi due set ball sul 24-23 e 25-24 ma due colpi da posto 4 di Balducci e un ace di Baravelli portano in casa Olimpia il set.

Qualche cambio nella formazione ospite nel 4º set ma non cambia il tipo di partita. Battaglia su ogni palla con le ospiti che provano ad allungare e Olimpia che risponde e riparte. Sostanziale equilibrio fino a che Olimpia non sferra il colpo del ko con un 7-0 che fa volare sul +5 (22-17) e scrive la parola fine alla partita.

Legittima la soddisfazione in casa ravennate espressa dal coach “di giornata” Dominico che ringraziando per la fiducia la società e coach Marone che hanno affidato a lui le chiavi della squadra, sottolinea la capacità di reazione della squadra che ha dimostrato maturità. Pasqua serena quindi in casa Olimpia che vede le leonesse in salute e reduci da 4 vittorie nelle ultime 5 gare, ormai saldamente ancorate al gruppo di centro classifica. Dopo la sosta per festività si tornerà in campo (sabato 15 aprile) in quel di Lucrezia di Cartoceto (PU) contro la squadra locale che precede Olimpia di un solo punto.

IL TABELLINO:

OLIMPIA TEODORA – NEW SYSTEM POTENZA PICENA 3-1 (22-25, 25-19, 27-25, 25-18).

OLIMPIA TEODORA: Fusaroli, Macchi (L1), Pioli 6, Baravelli 4, Ghiberti 7, Bendoni (K) 10, Comastri 11, Piovaccari 17, Balducci 21. N.e. Munteanu, Ronchi, Ravaglia. All. Dominico Speck.

NEW SYSTEM: Zamponi 8, Concetti A. 14, Santandrea 1, Concetti G. 10, Pioli 10, Levantesi, Morgoni (L1), Isolani 3, Beretti 8. N.e. Sopranzetti, Baleani (L2), Dalmazi, Falaschi, Cittatello. All. Concetti.

Altri risultati 22esimo turno Serie B2 girone G: Castenaso-Polverigi 3-1, Rimini-Monte Urano 0-3, Prato-Ozzano 2-3, Pistoia-Riccione 2-3, Pagliare-Lucrezia 0-3, Pontedera-Porto S.Giorgio 3-0.

Classifica: Ozzano 60, Pontedera 58, Prato 51, Riccione 49, Polverigi 39, Pistoia 38, Lucrezia 31, Olimpia Teodora 30, Porto S.Giorgio 28, Potenza Picena 26, Castenaso 20, Rimini 17, Monte Urano 10, Pagliare 5.