Dal mese di novembre sarà distribuito il nuovo kit di benvenuto per i nuovi nati I tuoi primi passi nel mondo, nell’ambito delle azioni Nati per Leggere curate dall’istituzione Biblioteca Classense, Prosegue in questo modo la collaborazione tra l’amministrazione comunale e Ausl Romagna per la consegna ai neo genitori.

Per i neonati nei mesi tra luglio e ottobre, i neo genitori hanno ricevuto un “buono per il ritiro” attraverso il quale potranno ritirare il kit di lettura nelle biblioteche del sistema bibliotecario ravennate più vicina al loro luogo di residenza: Fuori legge di Piangipane, Ada Ottolenghi di Marina di Ravenna, Guerrini di Sant’Alberto, Omicini di Castiglione, Valgimigli di Santo Stefano e Casa Vignuzzi per tutta l’area urbana.

Per i nati nel mese di novembre il kit di benvenuto tornerà ad essere distribuito alla prima vaccinazione utile attraverso il centro vaccinale grazie alla preziosa collaborazione delle assistenti sanitarie.

I kit di benvenuto distribuiti fino ad oggi sono oltre 4.000 e, ricordiamo, contengono il libro in edizione speciale “Dalla Finestra” una storia di Emile Jadoul – Pulce editore, una bibliografia nazionale edita in esclusiva dai bibliotecari italiani dell’Associazione italiana biblioteche, un depliant illustrativo e una serie di segnalibri suddivisi per fascia di età unitamente alle agevolazioni economiche per le famiglie in servizi e prodotti per la prima infanzia e un opuscolo informativo di tutti i servizi educativi per l’infanzia.

Per maggiori informazioni si veda la pagina https://www.comune.ra.it/aree-tematiche/giovani-scuola-e-universita/i-tuoi-primi-passi/