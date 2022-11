l Basket Ravenna comunica che, a partire da ieri, martedì 1 novembre, l’ex giallorosso Tommaso Oxilia è aggregato agli allenamenti della squadra di Coach Lotesoriere.

Tommaso, che ha giocato nelle scorse due stagioni a Ravenna, sta recuperando dal grave infortunio al ginocchio subito nel marzo scorso. Ha chiesto di poter completare il recupero con Ravenna opportunità che gli è stata subito concessa visto la grande stima e l’affetto reciproco.

La sua presenza, non appena potrà giocare anche il 5 vs 5, contribuirà ad alzare il livello degli allenamenti, mentre lui potrà sfruttare questi ultimi per ritornare in piena forma nel percorso di rientro dopo l’operazione.