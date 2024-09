“L’introduzione della nuova ZTL, con l’obiettivo di migliorare la vivibilità e la sicurezza del centro storico, rischia di creare soltanto problemi”, ha dichiarato Andrea Liverani, Consigliere Comunale e Regionale per la Lega. “Questa misura, senza un’adeguata pianificazione dei parcheggi, rischia di danneggiare i commercianti. I cittadini non residenti nel centro, trovandosi senza possibilità di parcheggio nelle vicinanze, potrebbero evitare di frequentare la zona, riducendo drasticamente il flusso di potenziali clienti per le attività commerciali”.

“Diversi commercianti hanno già espresso preoccupazione”, ha sottolineato Liverani, “perché temono una diminuzione della clientela a causa delle difficoltà di accesso”.

L’interpellanza mette in luce come l’amministrazione comunale non abbia ancora presentato un piano per l’ampliamento delle aree di sosta, un aspetto che il consigliere definisce “fondamentale per sostenere l’economia del centro storico”.

“Oltre alla questione dei parcheggi”, ha aggiunto, “è essenziale coinvolgere le associazioni di categoria e trovare soluzioni condivise”. Liverani ha concluso sottolineando che “l’amministrazione deve fornire risposte concrete e spiegare come intende facilitare l’accesso al centro per evitare ripercussioni negative sull’economia locale”.