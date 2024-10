Gli alluvionati tornano a protestare in piazza. L’appuntamento è per il 16 novembre, alla vigilia delle elezioni regionali, in piazza del Popolo a Ravenna, alle 10.

“Pretendiamo la sicurezza del territorio e delle nostre case; pretendiamo un piano di emergenza; non possiamo vivere sulla casualità delle rotture dei fiumi”.

La manifestazione, che si definisce apolitica, è organizzata da diversi comitati: Fornace Zarattini, Serraglio, Sant’Antonio, Villanova di Ravenna, Ghibullo e Longana, Borgo Sisa, San Pietro in Vincoli, Nuovo Roncalceci, San Pietro Trento/Coccolia, San Marco, Cittadini di Traversara, Noi ci siamo.

““Adesso basta! Basta ai continui rimpalli tra le istituzioni. Vogliamo risposte chiare e tempi certi”.

Sono invitati a partecipare tutti i cittadini e tutti gli altri comitati