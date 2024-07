L’Unione della Romagna Faentina informa che per lavori di manutenzione alla rete di distribuzione del gas, mercoledì 24 luglio, dalle ore 8 alle 18, in località Corleto, sarà instaurato un divieto di transito in via Mano per un tratto di 50 metri, a partire dall’intersezione con via Emilia Levante