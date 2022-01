Riparte il Programma Infanzia organizzato dal Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina con il prezioso contributo del Rotary Club Faenza. Al suo interno è possibile trovare l’evento online previsto per mercoledì 2 febbraio alle ore 20.30, che vedrà la Professoressa Maria Grazia Contini (ordinaria di pedagogia dell’Università di Bologna e regista) riflettere sul tema della maternità, dall’attesa alla nascita: “Nove mesi dopo” è il titolo del documentario che verrà presentato durante l’incontro e che permetterà una riflessione più ampia rispetto a quanto accade alla donna e mamma in un periodo così delicato come il post parto.

Gratitudine ed emozioni positive sono quanto la società richiede alle neomamme ma spesso, seppur celati, si fanno spazio sentimenti di inadeguatezza, di tristezza, di paura. I racconti di quattro mamme con esperienze diverse di maternità vengono raccolti per portare alla luce ciò che può e deve essere accolto dalla società odierna, considerando anche il senso di solitudine vissuto in epoca pandemica.

L’incontro online è rivolto a tutti i genitori in attesa e ai neogenitori. Per partecipare è necessario iscriversi inviando una mail a informafamiglie@romagnafaentina.it oppure telefonando allo 0546 691871.