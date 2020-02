Stanziati i fondi per la nuova area dedicata a ginnastica, pallamano e calcio a 5 che sorgerà all’interno dell’impianto sportivo di Campus, la realtà nata lo scorso anno sulle ceneri del Footbolito. Campus è il nuovo centro sportivo voluto dai Raggisolaris per l’intera gestione del settore giovanile. Inaugurato nel settembre del 2019, il centro è stato realizzato interamente da zero dopo la demolizione del Footbolito