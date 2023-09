Si è tenuta oggi pomeriggio una riunione di coordinamento in Prefettura per le operazioni relative allo sbarco dei 28 migranti a bordo della Nave Life Support (10 uomini, 9 donne, 2 minori non accompagnati e 7 minori accompagnati). L’arrivo della nave è previsto per lunedì 25 settembre alle ore 15.00. La maggior parte dei migranti a bordo sono di nazionalità Siriana e solo 5 di nazionalità Libica. Non sono stati accertati casi particolari a bordo della nave, le condizioni generali del gruppo sono buone.

In considerazione dell’arrivo di una nave da crociera prevista per martedì prossimo al Terminal di Porto Corsini, si è convenuto di utilizzare la banchina solo per le operazioni di sbarco e di trasportare con pulmini i migranti al CMP dell’Ospedale civile per tutte le altre operazioni di polizia e sanitarie. Nella giornata di domani si verificherà con il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bologna le sedi di destinazione dei 28 migranti. Sempre domani si effettuerà un sopralluogo al CMP per una verifica dei locali per le operazioni sanitarie e di polizia.