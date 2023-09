Domenica 24 settembre in occasione della Wellness Week sono in programma due eventi benessere all’interno del circuito AmaParco: alle ore 10 Nordic Walking alla Salina di Cervia insieme a Maurizio Benedetti e alle ore 17.30 Mindfulness al Parco Naturale di Cervia insieme al Dott. Giovanni Canali.

Alle ore 10 la partenza è prevista dal Centro Visite Salina di Cervia, a ritmo di bastoncini e guidati da un esperto istruttore, i partecipanti camminano per due ore all’interno della riserva naturale alla scoperta della flora e la fauna tipica di quest’area del Parco del Delta del Po. Si tratta di una camminata in cui le braccia spingono in modo opposto ed alternato rispetto ai piedi con l’aiuto di appositi bastoni. Durante l’allenamento i movimenti interessano fino al 90% dei muscoli del corpo.

I partecipanti dovranno portare con sé acqua, cappellino, indumenti comodi, scarpe da ginnastica, bastoncini (se in possesso) e antizanzare. I bastoncini per il Nordic Walking vengono forniti anche dal Centro Visite, al momento della prenotazione online è necessario selezionare l’opzione specifica (sono limitati).

Alle ore 17.30 è prevista una lezione di Mindfulness di circa un’ora e mezza all’interno del Parco Naturale di Cervia. I partecipanti circondati dai suoni della natura possono rilassarsi e concentrarsi su ciò che li circonda. Per Mindfulness s’intende il raggiungimento della consapevolezza di sé e della realtà nel momento presente e in maniera non giudicante. Tale consapevolezza può essere raggiunta mediante la messa in pratica di particolari tecniche di meditazione derivanti da quelle impiegate nel buddhismo.

I partecipanti dovranno portare con sé un tappetino, una coperta, indumenti comodi, acqua e antizanzare.

Per partecipare è necessario acquistare i biglietti online su shop.atlantide.net nella categoria “Visite, escursioni e esperienze” nella sezione “Effetto Natura AmaParco”: https://shop.atlantide.net/visite-escursioni-esperienze/effetto-natura-amaparco/?re-product-id=219159

