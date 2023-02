Per lavori alla rete gas sono previste modifiche alla viabilità nel comune di Faenza.

• da martedì 28 febbraio a venerdì 3 marzo, divieto di transito per i veicoli all’intersezione via Cova/via Gobetti;

• da lunedì 6 marzo al 28 aprile, divieto di transito in via Gobetti; i lavori saranno suddivisi per settori (da via Cova in direzione via Galli) e la ditta esecutrice provvederà ad indicare ai veicoli in uso a residenti e frontisti il percorso utile per raggiungere il proprio accesso carrabile.