Venerdì 3 marzo alle 20.30 al teatro Moderno di Fusignano ci sarà lo spettacolo «Dietro l’ombra. Vivere ancora senza me».

Il progetto nasce dall’idea di voler creare uno spettacolo di danza dedicato alle donne vittime di violenza, cercando di costruire una chiave di lettura diversa.

Partendo dalla storia di Ilenia Fabbri gli autori Emma Bonanzi, Michela Venturi e Serena Aurilia hanno deciso di mettere in scena un racconto che racchiuda diverse situazioni simili tra loro, dove la violenza è l’elemento comune. Lo spettacolo percorrerà le vicende di una giovane coppia alle prese con il primo amore, un amore che però si tramuterà nel tempo in violenza verbale e fisica, in un clima sociale che spinge alla vergogna e alla voglia di nascondersi, alla voglia appunto didiventare ombra, da cui il titolo.

Lo scopo è quello di immergere lo spettatore nel mondo della vittima, rendendolo partecipe del percorso di sofferenza che la protagonista vivrà in scena, attraverso una drammaturgia coerente e incisiva.

Il biglietto costa 10 euro, 8 ridotto (under 12 e over 65); è possibile acquistarlo in prevendita sul sito billetto.it cercando lo spettacolo con le parole chiave «dance family», oppure al numero 0545 955665.

Lo spettacolo è realizzato da Shadre Dance Family in collaborazione con il Comune di Fusignano, Auser e Cif ed è proposto in occasione della Festa della donna.