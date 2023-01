Corso Matteotti sarà chiuso per lavori stradali nel tratto compreso tra via Pisacane e piazza Baracca da giovedì 26 gennaio alle 7 a sabato 28 gennaio alle 18.

Nel tratto interessato vige il divieto di sosta con rimozione coatta, i residenti potranno accedere fino all’altezza dei lavori. La viabilità sarà deviata in via Pisacane per chi proviene da corso

Matteotti mentre via Magnapassi si potrà raggiungere provenendo da largo Relencini attraverso piazza Baracca.

L’accesso ai pedoni nel tratto interessato è garantito.