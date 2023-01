Si è svolto nella mattinata di mercoledì 25 gennaio l’incontro tra una delegazione di deputati e senatori, tra cui la deputata ravennate Ouidad Bakkali, e l’ambasciatore iraniano in Italia Mohammad Reza Saburi .

“Abbiamo incontrato l’ambasciatore – ha dichiarato Bakkali – per esprimere profonda preoccupazione per ciò che sta accadendo in Iran. Chiediamo la sospensione delle condanne a morte e la fine della repressione generalizzata nel Paese. Ci giungono notizie di condizioni carcerarie intollerabili, di stupri, violenze e di negazione del diritto alla difesa e su questo non possiamo tacere”.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti di partiti e schieramenti politici diversi ma uniti in questo accorato appello.

Bakkali, con altri rappresentanti politici, ha aderito all’azione di dare patrocinio politico a un condannato o detenuto per le recenti manifestazioni in Iran.

“Come deputate e deputati – prosegue Bakkali – stiamo quindi scrivendo all’Ambasciata iraniana, ciascuno portando all’attenzione la situazione di un singolo detenuto o detenuta, dei quali stiamo, faticosamente, raccogliendo informazioni sulle condizioni di detenzione e richiedendo il rilascio immediato.