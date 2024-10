E’ una buona notizia, in particolare per il porto, la firma da parte del presidente del Consiglio dei ministri del decreto istitutivo della Zona logistica semplificata dell’Emilia-Romagna che attendavamo da tempo” afferma il presidente del Terminal Container Ravenna Giannantonio Mingozzi. “Ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ed i criteri di istituzione del relativo organo di governo è altrettanto importante auspicando la massima celerità nel completamento dell’assetto: ogni semplificazione amministrativa, sostegno agli investimenti e credito d’imposta, per non parlare del rafforzamento di organico degli enti operanti sul territorio (ad esempio la stessa dogana) sarà decisivo per sostenere il confronto con ZLS già operative (Venezia, la Zona unificata per i porti del Mezzogiorno, Genova) e mettere in pratica quegli incentivi che favoriscono nuovi investimenti e la stessa occupazione”. “Va dato atto alle istituzioni romagnole, a tutti i livelli, dal Comune all’assessore regionale Corsini, al presidente della Camera di Commercio Guberti ed allo stesso sistema delle imprese con le relative associazioni di non aver mai rinunciato a premere sul Governo affinchè l’iter venisse accellerato ed il nostro porto potesse contare su condizioni di parità rispetto ad altri scali, per questo la coesione voluta da ogni ente è servita a raggiungere un buon risultato, anche se, conclude Mingozzi, c’è ancora da lavorare in sintonia con il procedere delle grandi opere in via di attuazione che cominciano a delineare il nuovo Hub portuale di Ravenna”.