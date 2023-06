È tutto pronto per il passaggio a Lugo della 1000 Miglia 2023. Il più importante museo viaggiante del mondo toccherà la città di Francesco Baracca nell’anno del centenario dell’Aeronautica Militare e le oltre 400 auto in gara passeranno davanti al monumento scultura di Domenico Rambelli, nella centralissima piazza Baracca.

Il passaggio avverrà martedì 13 giugno nel corso della prima giornata di gara che, una volta partita da Brescia, virerà in direzione lago di Garda e passerà da Desenzano, Sirmione e Peschiera. Dopodiché sarà la volta di Verona, Bovolone e Ferrara; prima dell’arrivo a Lugo. Le macchine entreranno in città provenendo dalla SP13 e raggiungendo la congiunzione di via Bastia, prenderanno la strada SP26 E SP253. Da lì proseguiranno su via Mentana in direzione Piazza Giuseppe Garibaldi e svoltando in piazza Primo Maggio e piazza dei Martiri raggiungeranno infine il Controllo Timbro in piazza Francesco Baracca, previsto indicativamente alle ore18:05, orario di arrivo della prima Ferrari. Uscendo dalla piazza e svoltando su viale Orsini arriveranno in viale Alfredo Oriani e prenderanno la SP21 fino all’arrivo ad Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Per l’occasione saranno utilizzati circa 450 metri di transenne per consentire un ordinato passaggio e deflusso delle auto. Anche alcuni studenti del Polo Tecnico Professionale, sezione Manfredi, saranno impegnati nel pomeriggio lughese della 1000 Miglia, aiuteranno nella collocazione delle transenne e nella gestione del transito dei mezzi.

Il passaggio della 1000 Miglia 2023 a Lugo è stato sostenuto dalle aziende V.F. Venieri SpA e Diemme Enologia.