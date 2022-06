Di nuovo nel mirino dei ladri i turisti facoltosi a Milano Marittima. Questa volta è toccato al proprietario di un orologio esclusivo Philippe Patek, del costo di ben 120mila euro.

Secondo le informazioni dei carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima sabato, in viale Romagna, alle 23.50 due persone a bordo di un auto hanno scippato un orologio Patek Philippe del valore di 120mila euro a un facoltoso faentino. Due i ladri erano già in auto quando i carabinieri della Compagnia di Cervia-Milano Marittima li hanno intercettati. E non appena hanno trovato a bordo il lussuoso orologio li hanno arrestati con l’accusa di furto aggravato, in concorso.

Si tratta di una donna e un uomo, di origine campana, già note alle forze dell’ordine per analoghi episodi di reati contro il patrimonio.

Informato anche il pm di turno Cristina D’Aniello. I due compariranno probabilmente stamattina in tribunale per l’udienza di convalida.

L’orologio è stato restituito al legittimo proprietario.