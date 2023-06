Nello splendido scenario dell’isola pedonale di Milano Marittima arriva il primo appuntamento dell’estate 2023 con il mercato del vintage MiMa Vintage Market. La fiera del vintage e collezionismo, nata con il nome “l’Antico e le Palme” è giunta al 9° anno ed è l’appuntamento più atteso per gli amanti del retrò.

Gli oggetti vintage raccontano una storia e portano con sé la loro autenticità. Sono pezzi unici con personalità e carattere e possono aggiungere qualcosa di speciale a qualsiasi spazio in cui vengono esposti.

Opere di design di qualità e ben conservate possono essere un buon investimento a lungo termine. Spesso questi pezzi aumentano di valore nel tempo, risultando più preziosi nel futuro rispetto al loro acquisto originale.

Da non dimenticare che l’acquisto di opere vintage è una scelta ecologica e sostenibile perché si tratta di oggetti che già esistono e che non necessitano di produzione ecosostenibile e lavorazione, contribuendo così a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre l’Italia è un paese che ha una lunga tradizione di produzione artistica, artigianale e manuale e perciò acquistando questi oggetti si porta a casa un pezzo della cultura e della storia italiana.

Al Vintage Market di Milano Marittima è possibile trovare accessori e capi di abbigliamento vintage, pezzi unici e difficili da trovare in negozi tradizionali. Ogni capo ha una storia, una personalità propria e un’individualità che lo distingue dagli indumenti nuovi oltre al fatto che acquistare capi d’abbigliamento vintage significa avere un’opzione allo stile uniforme della moda di massa attuale.

In sintesi, acquistare vintage non solo funge da investimento a lungo termine, ma porta anche con sé la storia, l’autenticità, l’eleganza, la sostenibilità e l’originalità, per cui possono trasformare e valorizzare qualsiasi ambiente e stile.

L’iniziativa è promossa con il Patrocinio del Comune di Cervia ed in collaborazione con l’Ascom di Cervia Confesercenti Cervia. L’organizzazione è a cura della società Brandozzi A. & C snc che opera nel settore dell’organizzazione delle Mostre del vintage e antiquariato da oltre trent’anni.

La manifestazione si estende tra la Rotonda 1° Maggio e via Forlì, orario dalle 17 alle 24, ingresso libero.