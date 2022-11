Dal 3 dicembre fino al 18 dicembre il MIC – Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza propone una ricca serie di visite guidate.

Ogni sabato dal 3 al 17 dicembre, alle ore 16, la visita guidata (3 euro, oltre il biglietto) è rivolta al racconto della mostra “Galileo Chini. Ceramiche tra Liberty e Déco” la grande mostra che con circa trecento opere – tra disegni e ceramiche – esplora per la prima volta l’intero lavoro ceramico (1897 -1925) del raffinato e poliedrico artista toscano che potrebbe essere definito l’inventore della ceramica moderna italiana.

Ogni domenica, dal 4 al 18 dicembre, alle ore 10, la visita sarà dedicata alla nuova sezione permanente “1908-1952. A ricordo di un’impresa di sogno” che racconta come il museo, in meno di cinquanta anni, sia stato costretto a nascere due volte a causa dei bombardamenti del 1944. Un’impresa titanica realizzata grazie la determinazione e lungimiranza dell’allora direttore Gaetano Ballardini. La nuova sezione presenta anche una selezione di restauri dei frammenti lasciati dalla guerra realizzati dal nostro laboratorio, tra cui anche l’ultima opera restaurata: la meravigliosa scultura di Adamo ed Eva di Jean Renè Gauguin realizzata per la manifattura danese Bing&Grondahl.

La visita guidata è gratuita (inclusa nel biglietto di ingresso).