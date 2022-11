“È nella giornata odierna, che il capogruppo Pri Andrea Vasi, ha depositato un Question Time, per cercare una soluzione urgente per i commercianti del centro storico che trattano merce altamente deperibile, consapevoli che da tempo il Comune di Ravenna, ha avviato un tavolo di confronto con le associazioni di categoria, risulta importante trovare risposte nell’immediato, soprattutto con l’arrivo del periodo natalizio, per chi non puo avere orari prestabili per gestire le proprie merci in entrata e in uscita.

Nell’interrogativo posto all’amministrazione si chiede, all’assessore di riferimento, che venga da subito modificata l’ordinanza recentemente emanata con sostanziali differenze e che tenga ,la stessa, conto delle specificità di alcuni esercenti del centro storico della nostra città.

Il periodo delle feste, per noi repubblicani, potrà anche essere anche un test per comprendere come modulare al meglio la logistica all’interno delle mura.

Oggi è opportuno ragionare su strategie innovative e specifiche, che in sinergia con i cittadini , realizzino il miglior impianto possibile , per oggi e per il futuro.”