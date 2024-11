Mernap Faenza 13-3 Real Dem Montesilvano

Mernap Faenza: Delvecchio, Garbin, Ferrara, Lebbaraa, El Oirraq, Grelle, Matteuzzi, Magliocca, Kasimi, Di Maio, Zin Dine, Pagliai. All. Vespignani

Real Dem: Borzato, Fichera, Repetto, Solosi, Zaffiri, Chiacchiaretta, Ciafrelli, Cicconetti, D’Aviero, Dalonzo, Damiano, Ruocco. All. Sirolli

Marcatori: 1’pt e 5’st Matteuzzi (M), 2’pt, 4’pt e 2’st Grelle (M), 9’pt, 6’st Di Maio (M), 13’pt Repetto (R), 15’pt, 3’st, 13’st Garbin (M), 18’pt Magliocca (M), 8’st e 16’st Borzato (R), 14’st Aut. Cicconnetti (M), 16’st Lebbaraa (M).

Arbitri: Antagonista (Roma), Colella (Frosinone). Crono: Sodano (Bologna)

Gran bella prova della Mernap Faenza che tra le mura amiche del Palacattani continua a regalare tanti gol e soddisfazioni ai propri sostenitori. Nel pomeriggio di sabato i manfredi hanno infatti regolato 13-3 la Real Dem Montesilvano, fanalino di coda della classifica, nel corso di una gara condotta nel gioco e nel risultato dall’inizio alla fine.

Dopo neanche un giro di orologio dal fischio d’inizio i faentini erano già in vantaggio con Matteuzzi, a cui è seguita la doppietta di Grelle. Preludio di una vittoria larga che si è concretizzata già al 9’ della prima frazione, quando Di Maio assistito con merito da Lebbaraa, siglava il gol del temporaneo 4-0. Nel prosieguo la Real Dem ha tentato di impostare pazientemente il gioco, ma all’11’ dopo il palo colpito da Di Maio, mister Sirolli ha chiamato il time out. In campo con più determinazione gli abruzzesi hanno trovato la via del gol con Repetto, ma la Mernap non si è scomposta e al 16’ è stato Garbin a trovare la conclusione vincente su assist di Zin Dine. Nei minuti seguenti Zaffiri e Fichera hanno impegnato il portiere rossonero Pagliai, lasciando però larghi spazi nelle proprie retrovie. Ad approfittarne è stato Magliocca che in incursione solitaria ha fissato il risultato sul 6-1 con cui le squadre sono andate al riposo. Nella ripresa ancora tanta Mernap che a differenza di quanto accaduto a Montegranaro, si è resa pericolosa sin dalle prime battute ed ha allargato ulteriormente il divario con Grelle e Garbin. E’ stato allora che il tecnico degli abruzzesi ha giocato la carta portiere di movimento, interpretato da Borzato. La mossa non ha sortito gli effetti sperati, e a porta vuota la Mernap ha toccato quota 10 gol con Matteuzzi e Di Maio, molto precisi nel tiro dalla distanza. All’8’ però è stato Borzato a raddoppiare per gli ospiti, prima del 5° fallo fischiato alla Mernap che dunque ha giocato la restante parte di gara con il rischio di subire il tiro libero. Rischio che non si è concretizzato vista la tenuta dei manfredi. Il tecnico Matteo Vespignani ha allargato le rotazioni dando minutaggio a Lebbaraa, Kasimi e Ferrara. Le ripartenze dei faentini sono state quindi molto velenose nei minuti finali, quando a suggellare la vittoria sono stati ancora Garbin e Lebbaraa, intervallati dal secondo gol di Bonzato e dall’autogol di Ciconnetti per il 13-3 finale.

Grazie alla larga vittoria la Mernap ha sensibilmente migliorato la propria classifica, balzando al 4° posto, e le statistiche che ora vedono i manfredi la formazione più prolifica del campionato. Un conforto in più in vista della trasferta di sabato prossimo in casa del Cus Macerata.

Classifica: Corinaldo 15, Chieti 10, Eta Beta Fano e Mernap Faenza 9, Recanati, Jesi e Montegranaro 8, Teramo 7, Cus Macerata 5, Cus Ancona 4, Real Dem 1.