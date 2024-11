Le Associazioni che compongono la rete Multiculturale Overall organizzano a Faenza

mercoledì 20 novembre, alle ore 21, nella Sala Teatro del Circolo Dopolavoro Ferrovieri (ingresso dal parcheggio di via Cavour) un incontro pubblico dal titolo: “Noi stiamo con i rifugiati”, con la partecipazione di Linda Dalmonte e Ilaria Mohamud Giama, autrici del reportage “Cronache da Shengjin”, e l’Avvocato per i diritti umani Andrea Maestri.

“Nelle strutture di Shengjin e Gjader verranno vagliate, sul suolo albanese, ma sotto giurisdizione italiana ed europea, le richieste di asilo delle persone migranti, e verranno trattenute le persone in attesa di espulsione e rimpatrio, con un’applicazione extraterritoriale della detenzione amministrativa.

A novembre 2023, il governo italiano e quello albanese hanno firmato un accordo che prevede che le persone migranti soccorse dalle autorità italiane nel Mar Mediterraneo non siano portate in un porto sicuro in Italia, ma in Albania.

La logica di questo accordo fa il paio con il Ddl sicurezza, attualmente in discussione al Senato, che prevede nuovi reati e aggravanti in contrasto con i fondamenti costituzionali; anche di questo parleremo nel corso della serata”.