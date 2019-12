Non ci saranno rimborsi per i clienti di Mercatone Uno che in tutta Italia avevano versato acconti per cucine e altri arredamenti per un totale di 4 milioni e mezzo. La comunicazione arriva dal curatore fallimentare del gruppo che ha sciolto il contratto d’acquisto. Non solo quindi i clienti non vedranno mai i mobili ordinati, ma non potranno rientrare neanche in possesso di quanto versato come anticipo.