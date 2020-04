Nonostante le restrizioni legate al Coronavirus, la campagna non si ferma e gli agricoltori di Coldiretti Ravenna sono sempre al lavoro per garantire alimenti freschi e a km zero, quanto mai indispensabili per non rinunciare ad un pranzo di Pasqua in famiglia all’insegna del territorio e del vero cibo contadino.

Le eccellenze agroalimentari del territorio, già da alcune settimane giungono direttamente a casa dei consumatori grazie alle consegne a domicilio attivate dal Mercato di Campagna Amica di via Canalazzo 59 (regolarmente aperto al pubblico martedì e sabato dalle 8.30 alle 13 e venerdì dalle 14.30 alle 19) e dalle tante imprese agricole e agrituristiche della provincia che si sono attivate per recapitare i propri prodotti ai clienti che ne fanno richiesta. Al Mercato, inoltre, è sempre attiva l’opzione ‘ordina e ritira’, che consente di prenotare la spesa da casa e di passarla a prendere senza fare alcuna fila. Listini, disponibilità e consegna si possono richiedere inviando un messaggio whatsapp al 347 8638450. Numerosissime le consegne effettuate in questi giorni e tanti i riscontri positivi sulla freschezza e genuinità dei prodotti recapitati. Già da oggi, inoltre, è possibile ordinare colombe artigianali realizzate con materie prime 100% Made in Italy e di origine agricola, in primis il Grano varietà Giorgione.

Chi non vuole rinunciare ai piatti pasquali della tradizione contadina può, inoltre, contare sulle consegne a domicilio degli agriturismi della rete Campagna Amica-Terranostra.

Nonostante la chiusura forzata delle strutture per via dell’emergenza Coronavirus, i cuochi contadini degli agriturismi Campagna Amica-Terranostra della provincia di Ravenna si sono attrezzati per consegnare in sicurezza, nel rispetto della normativa di igiene e sicurezza alimentare e delle recenti indicazioni antidiffusione covid – 19, il pranzo pasquale.

“L’obiettivo di queste iniziative di consegne a domicilio – spiega il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – è garantire a tutti una tavola di Pasqua ‘apparecchiata’ a casa direttamente dai contadini con prodotti freschi e di qualità nell’ambito della campagna #MangiaItaliano a difesa del Made in Italy, del territorio, dell’economia e del lavoro”. L’agriturismo è tra le attività agricole che più duramente sono state colpite dall’emergenza e la Coldiretti è impegnata nel realizzare un piano di intervento anche con la richiesta di un sostegno economico legato alle mancate presenze effettive sia come alloggio che come ristorazione, a fronte del completo annullamento di tutte le prenotazioni.

Il servizio di consegna degli agri-menù pasquali è stato attivato da