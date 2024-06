Da Pirandello e Ungaretti al mondo della comunicazione digitale di oggi, tra selfie e blog, passando per la “guerra fredda” e la minaccia atomica, per il senso del silenzio e l’elogio dell’iperfezione: queste le tracce della prima prova di italiano per i 2914 studenti ravennati. Diverse le scelte e le opinioni dei giovani per l’esame appena concluso. Poche ore di tregua e domani un’altra prova scritta per tutti.