Il giovane cervese Matteo Galassi, 18 anni, Categoria 2, arruolato nei carabinieri ed atleta del Circolo della Spada Cervia – Milano Marittima ha vinto la medaglia d’oro nella sua prima tappa importante di gara nella spada maschile.

Numerosi erano i partecipanti, 250.

Il percorso di gara è stato lungo ed intenso. In chiusura di giornata Galassi ha sconfitto in semifinale il bergamasco Rizzi 15-6 e in finale il friulano Paoletti per 15-7.

Samuel Quartieri, suo compagno di sala, ha gareggiato in doppia gara Nazionale, Categoria Cadetti e Giovani, facendo esperienza da primo anno Cadetti, intraprendendo due giornate di gara molto impegnative.