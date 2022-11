Sabato 12 novembre il Comune di Massa Lombarda e l’Assessorato alla Cultura e alla Gentilezza organizzano, presso il Centro Culturale Venturini, due iniziative per celebrare la Giornata Mondiale della Gentilezza del giorno successivo. L’evento dal titolo “La via della gentilezza…comincia da te” inizia alle ore 10:30 e propone una lettura per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni e un laboratorio.

La giornata della gentilezza, che ogni anno ricorre il 13 novembre, è nata per volere di un movimento, il Japan Small Kindness Movement, istituito a Tokyo nel 1988. Dall’istituzione di questo movimento locale si è arrivati nel 1996 al movimento globale, il World Kindness Movement che promuove la gentilezza in tutto il mondo. Il movimento italiano è nato nel 2000 ed ha sede a Parma.

“Mettere al centro la cura e l’attenzione per gli altri è un atto semplice ma mai scontato.” – dichiara Elisa Fiori Assessore alla Cultura e alla Gentilezza – “La vita frenetica di tutti i giorni ci porta spesso a lasciare da parte questa attitudine così importante.

Ora più che mai promuovere gentilezza diventa, quindi, una necessità sociale imprescindibile e per questo è fondamentale per questa Amministrazione continuare a promuovere gentilezza partendo dai più piccini, ricordando loro che rendere il mondo migliore è una missione alla portata di tutti e lo si fa un gesto alla volta.”