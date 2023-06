Continuano anche le attività dei due Centri d’Ascolto a Fornace Zarattini e Villanova di Ravenna e la raccolta di cibo e di prodotti di pulizia.

Ad un mese dalla violenta alluvione che ha colpito gran parte della Romagna e della nostra provincia, la Caritas Diocesana di Ravenna-Cervia continua i suoi interventi sul territorio, con due Centri d’Ascolto attivati nelle parrocchie di Fornace Zarattini e Villanova di Ravenna (dal martedì al venerdì, mattina e pomeriggio) oltre che con le attività di distribuzione di generi alimentari e prodotti per la pulizia alle persone che hanno riportato maggiori danni si può compilare un modulo per la richiesta di supporto all’acquisto di elettrodomestici. I due centri chiuderanno il 30 giugno 2023. Successivamente per ulteriore supporto, chiamare il Centro d’Ascolto Diocesano.

Da ultimo, nei giorni scorsi, la Caritas Ambrosiana della diocesi di Milano ha consegnato alla delegazione Caritas dell’Emilia-Romagna deumidificatori professionali per le diocesi più colpite. La Caritas di Ravenna-Cervia ha iniziato la distribuzione alle famiglie di Fornace Zarattini e Villanova di Ravenna in comodato d’uso gratuito.