“Dalla ristorazione al settore della balneazione, anche a Ravenna gli imprenditori fanno fatica a trovare personale stagionale qualificato”.

Così Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna, su una problematica che sta mettendo in difficoltà le imprese stagionali ma non solo.

“Secondo un sondaggio di Fipe Confcommercio (la Federazione italiana Pubblici esercizi) in tutta Italia mancano migliaia di addetti, soprattutto figure professionali che non si trovano per il settore turistico. I livelli di occupazione non sono ancora tornati a quelli registrati prima dello scoppio della pandemia, nonostante la ripresa dei consumi degli ultimi due anni. Ma trovarli non è facile: per il 30% delle figure richieste ciò dipende dal numero ridotto di candidati, mentre per il 13,8% il motivo principale è l’inadeguatezza dei curricula presentati.

Una delle figure più ricercate è quella del cameriere di sala, seguono cuochi e aiuto cuochi, banconisti di bar e di gelateria. Per circa il 70% delle posizioni è richiesta esperienza nel settore.

Secondo Confcommercio Ravenna è fondamentale sviluppare una strategia condivisa con istituzioni, parti sociali e imprese per avvicinare soprattutto le nuove generazioni, superando definitivamente una logica di mero assistenzialismo che ha reso sempre più complicato l’incontro tra domanda e offerta – sottolinea ancora Mambelli.

Infatti, una delle motivazioni che spingono le persone a rifiutare un posto di lavoro è legato al reddito di cittadinanza. Sempre più spesso i lavoratori stagionali decidono di non accettare le proposte lavorative per non perdere i soldi del reddito”.

Per venire incontro alle richieste delle aziende, Iscom E.R. Ravenna in collaborazione con Confcommercio Ravenna, ha attivato una BACHECALAVORO per la ricerca di personale.

Attraverso una pagina dedicata www.iscomer.it/offerte-di-lavoro/, si offre un servizio gratuito di pubblicazione delle offerte di lavoro da parte delle imprese, consultabili dalle persone in cerca di occupazione.

In sostanza, BACHECALAVORO è un contenitore che raccoglie le offerte di lavoro: in maniera semplice e rapida si possono consultare tutti gli annunci pubblicati dalle aziende; per chi cerca lavoro, invece, è un’opportunità immediata per trovare un’occupazione.

Le aziende possono pubblicare gratuitamente l’annuncio di lavoro, sia annuale che stagionale, e incontrare i candidati adatti alle proprie esigenze

Al momento sono presenti nella bacheca 43 annunci: 13 annunci riguardano la categoria lavori annuali. Tra le richieste troviamo la ricerca di un assistente di studio odontoiatrico, addetti al banco e laboratorio, un cuoco/a, camerieri, baristi, e un addetto/a alla manutenzione e alla programmazione apparecchiature in vendita nel negozio e presso i clienti (bilance, registratori di cassa).

Nella categoria lavori stagionali sono presenti 30 annunci: tra questi troviamo la ricerca di diversi cuochi e aiuto cuochi, manutentori di campeggio, addetti alla spiaggia negli stabilimenti balneari. Sono richiesti baristi, receptionist, magazzinieri e addetti alle casse nei supermercati, tuttofare.

COME FUNZIONA PER LE IMPRESE

Per pubblicare l’annuncio le imprese devono inviare mail a lavoro.ravenna@iscomer.it e chiederne la pubblicazione sulla pagina.