Confindustria Romagna e META organizzano un webinar con esperti e testimonial d’eccezione sulla certificazione della parità di genere, illustrando la norma, le linee guida, e il percorso di affiancamento per conseguire un’attestazione che ha tanti vantaggi in termini sociali, culturali e reputazionali per le imprese.

All’incontro interverranno l’avvocato Ciro Cafiero, che ha contribuito alla stesura della Legge nel 2021 collaborando con il ministero per le pari opportunità, Francesca Fabbri, coordinatrice del servizio Lavoro dell’associazione, Francesca Landi, HSE manager La Galvanina, Maria Laura Ligi, lead auditor e product coordinator D&I e parità di genere SGS, e Marco Chimenti, AD di META.

Appuntamento online lunedì 27 marzo alle 11.30, per informazioni e iscrizioni agnoli@confindustriaromagna.it