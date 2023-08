“A causa dei temporali e dei venti di forte intensità previsti per domani 4 agosto e in seguito all’Allerta Meteo emanata oggi, il previsto incontro con il senatore Pier Ferdinando Casini per la presentazione del libro “C’era una volta la politica” – organizzato presso lo stabilimento Bicio Papao di Milano Marittima, per le ore 18.30 di domani – è rinviato.

Scusandoci per il disagio, dovuto a cause di forza maggiore, comunichiamo che il previsto appuntamento con il senatore Casini si terrà al Bicio Papao mercoledì 9 agosto alle ore 18.30″.