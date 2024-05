Per riparazione rete fognaria sono previste alcune modifiche alla viabilità nel comune di Faenza: dalle ore 8 di lunedì 13 alle ore 18 di venerdì 17 maggio, nel tratto di via Lega compreso tra il civico 26 e via Riccione, divieto di transito e di sosta con rimozione forzata. Nel tratto di via Lega, tra il civico 26 e via Fornarina, istituzione del doppio senso di circolazioneper i mezzi di soccorso, emergenza e per i veicoli in uso ai residenti.

Sarà compito della ditta esecutrice dei lavori garantire l’accesso ai passi carrabili e agli accessi pedonali disposti lungo i tratti oggetto dei lavori.