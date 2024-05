Nella giornata di Giovedì 9 Maggio, accompagnata dal maestro Gesualdo Dinaro, Cloe Carbone, a soli 13 anni, ha partecipato ai Campionati Italiani 2024 debuttando il suo primo match contro l’avversaria campana Tartarone Jasmine.

Già dalla prima ripresa Cloe ha dimostrato di avere grinta e coraggio da vendere, non lasciandosi intimidire dalla differenza di statura a vantaggio della sua avversaria. La seconda ripresa è stata intensa e ha visto la giovane pugile ravennate sferrare colpi efficaci, tenendo un ritmo alto e cercando il confronto ravvicinato. Purtroppo però, all’inizio della terza ripresa l’incontro fra le due atlete si è dovuto interrompere a causa di un infortunio al braccio della piccola Cloe, che ha decretato l’inevitabile vittoria avversaria. Termina così la prima indimenticabile esperienza ai Campionati Italiani per Cloe Carbone, che rientra a casa soddisfatta della sua prestazione e pronta per le prossime sfide.

L’Edera Boxing Gym ripone molta fiducia in questa ragazzina di appena 13 anni che in quest’occasione importante ha dato prova di avere tutte le carte in regola per questo sport.