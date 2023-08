Nuovo appuntamento in arrivo per SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL,tra i primi festival cinematografici europei interamente dedicati al rapporto tra immagini in movimento e musica.

Organizzata dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MiC – Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, la manifestazione si svolgerà nella settimana dal25 settembre al 1 ottobre 2023.

Inedita la sede – grazie alla collaborazione con Cinemaincentro, tutte le proiezioni e gli eventi di questa edizione avranno luogo al centrale Cinema Mariani – ma tradizionale la struttura: il cartellone 2023 mette in primo piano gli Eventi Satellite– igrandi classici del cinema sonorizzati dal vivo dai migliori musicisti della scenaindie contemporanea – ed I titoli del Concorso Internazionale per lungometraggi. Al loro fianco il Concorso Internazionale per Cortometraggi, le anteprime e le serate speciali con ospiti, omaggi e retrospettive.

Aperte le iscrizioni al Concorso

Soundscreen seleziona lungometraggi e cortometraggi di genere fiction, documentario, biopic, musical, animazione, horror, noir, fantascienza, etc. che abbiano per protagonista la Musica nel senso più ampio ed inclusivo del termine. Tutte le informazioni sul sito:

http://www.soundscreen.org/it/call-for-entries-competitions-2023

La scadenza per le iscrizioni è fissata al 26 Agosto 2023.