Sabato 11 maggio nel cortile della sede di via Pietro Alighieri del Liceo artistico Nervi – Severini, si è tenuta la cerimonia di premiazione del concorso promosso dall’Associazione Benigno Zaccagnini per la realizzazione del logo dell’associazione.

Gli studenti della classe terza E, guidati dalla professoressa Irene Foli, hanno realizzato alcuni progetti ispirandosi alla vita dello statista ravennate.

Una commissione ha valutato i manufatti, ha scelto il logo e ha individuato come meritevoli per primo premio la studentessa Victoria Adriana Sario, per il secondo la studentessa Asia Chiarini e per il terzo la studentessa Letizia Plaku.

Presenti alla cerimonia il Dirigente Scolastico Paolo Taroni, la professoressa Irene Foli,la nipote di Benigno Letizia Zaccagnini, gli studenti della classe terza E e il Presidente dell’associazione Roberto Mariani con i consiglieri Paolo Valenti, Patrizia Ravaglia e Valeria Masperi.