Anas informa che: “Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sullo svincolo Quadrifoglio della Diramazione per Ravenna, dalle 22 di questa sera, lunedì 13, alle 6 di martedì 14 maggio, Autostrade per l’Italia comunica che saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

-sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna e da Ferrara, il ramo di allacciamento che dalla SS16 Adriatica immette sulla D14 Diramazione per Ravenna, verso la A14 Bologna-Taranto;

-sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna e dalla A14 Bologna-Taranto, il ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, verso Ravenna;

-sarà chiuso, per chi proviene da Ravenna, il ramo di allacciamento che dalla D14 Diramazione per Ravenna immette sulla SS16 Adriatica, verso Ferrara.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Fornace Zarattini.

Sulla D14 Diramazione Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di questa sera, lunedì 13, alle 6 di martedì 14 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Bagnacavallo e Fornace Zarattini, verso Ravenna.

L’area di servizio “Sant’Eufemia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-6:00.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Bagnacavallo, percorrere la viabilità ordinaria: SP8, via Sinistra Canale Superiore, via Italo Cristofori, SP253 San Vitale, via Guglielmo Marconi, via Albergone, SP253 e rientrare sulla Diramazione allo svincolo di Fornace Zarattini.