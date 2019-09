Nelle scuole dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna c’è una forte disparità d’investimenti tra disabiliI e stranieri.

“Viene privilegiata la linea politica nazionale alla reale necessità degli studenti disabili.” Esordisce così il consigliere Lega nel comune di Lugo e in Unione Barbara Magnani .

Sul Resto del Carlino di Lunedi (16/09 ndr) infatti, i concomitanza con l’apertura del nuovo anno scolastico compare un articolo che mostra in dettaglio fondi destinati alle scuole dell’Unione, in merito all’integrazione di studenti stranieri e studenti disabili.

“Balza subito agli occhi il divario nell’assegnazione dei fondi. Agli alunni stranieri viene destinato il 70% dei fondi rimanenti, ai disabili il restante 30%.”

Continua la Magnani “ Ad inizio anno sono ancora decine le classi scoperte di insegnanti, meno ancora gli educatori e sempre più risicate le ore di sostegno. Spesso non tutte le scuole hanno aule attrezzate per questi ragazzi che già da piccoli devono fare i conti con la diversità.”

La Magnani conclude “presenterò un o.d.g al sindaco di Lugo ( città che tra l’altro non rientra affatto nello stanziamento) e presidente dell’Unione dei Comuni Davide Ranalli impegnandolo a rivedere questo atto affinché la distribuzione sia equa se non maggiore per la DISABILITÀ.”